Стрельба на западе Москвы: подозреваемый признал вину и раскаялся

Мужчина, подозреваемый в стрельбе на западе Москвы, в результате которой пострадал один человек, заявил, что признает вину и раскаивается в своем поступке. Это следует из видео, которое опубликовал главком СК Москвы.

Подозреваемый рассказал в ходе допроса, что у него с пострадавшим была встреча на улице, а затем произошел конфликт. "Я знаю, что это некрасиво, нехорошо. Да, я раскаиваюсь", – цитирует слова подозреваемого РИА Новости.

Ранее представители прокуратуры Москвы сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство").

По данным ГУ МВД России, правоохранители задержали двух приезжих, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы, результатом которой стало ранение одного человека. Так, на улице Крылатской у входа в парк с ранением головы обнаружили потерпевшего.

Между мужчинами возник конфликт. Один из них достал пистолет и выстрелил в сторону своего собеседника, после чего скрылся. 35-летнего пострадавшего мужчину доставили на скорой помощи в больницу. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. По данным прокуратуры, 45-летний задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.