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Ситуация в Донбассе 43 минуты назад

17 июля 2022 06:00

За несколько часов войска Украины выпустили 130 снарядов по городам ДНР

Вооруженные силы Украины за последние часы многократно обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики.

Только за вечер и ночь по региону выпустили около 130 различных снарядов из ствольной и реактивной артиллерии, а также из крупнокалиберных минометов.

По Донецку ударили четыре раза. Под огнем оказались сразу несколько районов города, сообщает телеканал "Россия 24".

Трижды националисты обстреляли Еленовку – по ней выпустили десятки снарядов.

Также мишенью для боевиков стали жилые кварталы в пригороде Макеевки, Ясиноватая и Докучаевск, кроме того – Гольмовский и Пантелеймоновка.

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общество происшествия политика обстрел Донбасс Донецк новости ВСУ / Вооруженные силы Украины

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