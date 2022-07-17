За несколько часов войска Украины выпустили 130 снарядов по городам ДНР

Вооруженные силы Украины за последние часы многократно обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики.

Только за вечер и ночь по региону выпустили около 130 различных снарядов из ствольной и реактивной артиллерии, а также из крупнокалиберных минометов.

По Донецку ударили четыре раза. Под огнем оказались сразу несколько районов города, сообщает телеканал "Россия 24".

Трижды националисты обстреляли Еленовку – по ней выпустили десятки снарядов.

Также мишенью для боевиков стали жилые кварталы в пригороде Макеевки, Ясиноватая и Докучаевск, кроме того – Гольмовский и Пантелеймоновка.