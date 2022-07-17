Власти Запорожья призвали Киев вывести свои войска

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска.

Прекратить оккупацию областного центра и вывести подразделения ВСУ призвал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В настоящее время 70 процентов территории региона находятся под контролем союзных сил. При этом в областном центре — городе Запорожье — стоит украинская армия.

"Запорожье будет освобождено. Разрабатывается план по освобождению города с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города", — сказал Рогов РИА Новости.

По словам Рогова, население оставшейся части области "ждет освобождения и просит избавить их от оккупации украинских националистов". Он утверждает, что сейчас боевики, "полицаи" и СБУ проводят в городе массовые облавы.

"Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию. Если такой возможности уже нет — запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского", — сказал Рогов.

Как сообщалось, в ходе спецоперации российским военным удалось занять Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

После этого в регионах сформировались пророссийские военно-гражданские администрации, регионы объявили о планах стать субъектами России.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу распорядился нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы не позволить Киеву наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.