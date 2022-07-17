Как настоящие террористы: Киев бомбит HIMARS мирные города

На этой неделе крылатыми ракетами "Калибр" был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице, где высокопоставленные украинские военные как раз обсуждали новые поставки оружия.

Особенностью уходящей недели, если говорить о спецоперации на Украине, стало использование преступным киевским режимом новых американских ракетных систем залпового огня HIMARS прямо по жилым кварталам освобожденных территорий. Убийство мирных людей – метод, взятый из опыта террористов ИГИЛ (запрещено в РФ). Американцы – соучастники преступления. Для тех же в Киеве, кто отдают приказы о жесточайших обстрелах, это месть своим же гражданам, что вздохнули с облегчением, освободившись от дикости идеологии нацизма и зажили мирной жизнью в согласии с Россией.

Кстати, все даже на Западе обращают внимание, что никакой обещанной партизанской войны на освобожденных территориях нет. Есть мстительные обстрелы, есть диверсии заброшенных групп, но в массе своей люди рады миру и готовы к созиданию совсем другой, свободной, жизни, о которой так давно мечтали.

Светящиеся объекты в небе – это ракеты украинских ПВО, которые идут на перехват, но всегда на несколько секунд опаздывают. Целью российского высокоточного оружия стал промышленный гигант Украины завод "Южмаш". Построен в 1951 году. С 1960-го выпускал самую массовую баллистическую ракету в СССР Р12. С недавних пор в цехах предприятия стали обслуживать "Точки-У", которыми украинские силовики 8 лет уже обстреливают Донбасс.

А на одном из одесских заводов Киев до сегодняшнего дня складировал импортные ракеты – противокорабельные Harpoon. "Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО", – заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Видимо, для того, чтобы Киев и дальше мог вести огонь по городам, американцы передали ему свои РСЗО HIMARS. Та модификация, что досталась ВСУ, имеет дальнобойность 80 километров. Начинка боеприпаса – 180 тысяч шариков из карбида вольфрама. Вот такими ракетами в ночь на 12 июля Киев ударил по городу Новая Каховка в Херсонской области, по складу с азотными удобрениями, основу которых составляет селитра.

За три дня до атаки, как это часто бывает, Каховку снимал один из спутников США.

"Это, конечно, беспрецедентно страшная история, потому что Украина американским оружием как настоящие террористы бомбит мирные города", – отметила Екатерина Губарева, замглавы Херсонской ВГА.

Вот одно из освобожденных сел в ЛНР все еще под обстрелом дальнобойной артиллерии ВСУ. Санинструктор оказывает помощь местным жителям непосредственно во время артналета. В Киеве на эти американские HIMARS возлагают больше надежды. Их получили по ленд-лизу 8 штук, ожидают еще. Оружие по сравнению с тем, что поставлялось до этого, действительно серьезное, но далеко не совершенное. Ракеты перехватывают средства ПВО, два HIMARS были уничтожены, один, по сообщению ряда источников, был захвачен российскими подразделениями либо продан украинскими военными.

На этой неделе крылатыми ракетами "Калибр" был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице, где высокопоставленные украинские военные как раз обсуждали новые поставки оружия.

"В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских Воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены", – сказал Игорь Конашенков.

Поднявшись на борт вертолета Ка-52, наша съемочная группа стала свидетелем того, как ведется борьба с украинской артиллерией и бронетехникой с воздуха. Удар ракетами комплекса "Вихрь" был нанесен по технике, замаскированной в лесном массиве. "Аллигаторов" во время боевых вылетов сопровождает Ми-8. Если что-то на задании пойдет не так, задача транспортника – эвакуация экипажей.

А вот так действуют подразделения российского спецназа. Снайпер с позывным Глаз принимал участие в сирийской операции, против боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) и "Джебхат ан-Нусры" (запрещено в РФ). Сейчас выполняет специальные боевые задачи в Донбассе.

В Херсонской области спецназом была выслежена и уничтожена украинская диверсионная группа. Боевики пытались скрыться на автомобиле. А этих украинских военных взяли в плен российские морпехи. Сработали ошеломляюще быстро.

В освобожденном Лисичанске – раздача гуманитарной помощи. Чаще это происходит централизованно, иногда наборы отдают просто людям, проходящим мимо. В одном из домов Лисичанска, который использовался украинскими военными как опорный пункт, была обнаружена лаборатория для просушки марихуаны. Судя по размахам лаборатории, ее укомплектованности и оборудованию, командиры тут не прошли стороной.

По данным Минобороны, в населенных пунктах Донбасса, которые пока еще контролирует украинская армия, идет принудительная мобилизация. Иного выхода командование ВСУ не видит, например, в Северске, где в результате ударов ВКС фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ.