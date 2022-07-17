Фронтовые сводки: что происходит в Донбассе

На этой неделе российские строители запустили водопровод – новые магистральные пути для подачи воды в Донбасс проложили в максимально сжатые сроки. Жители города по вине киевских властей, устроивших блокаду, несколько месяцев фактически находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Разведка Луганской республики работает – на ближних подступах к Северску, Соледару и Артемовску. Выявляют огневые точки. Это новая линия фронта, которую наши силы сейчас проламывают. Разведка дает координаты артиллерии. Боец Химик, сам из этих мест, все здесь знает с детства.

Характер местности после освобождения Лисичанска сильно изменился. Много "зеленки", густая растительность. Поля. Вот в таких условиях разведка продвигается все дальше.

Города Донецкой республики, прежде оккупированные украинскими неонацистами, ждут освобождения. Как ждал его Лисичанск. Несмотря на годы неонацистской оккупации, люди не прерывали связь с Россией. И детей в семьях воспитывали на русских книгах. Десятилетняя Варя из Лисичанска встретила наших военных рисунками с триколором. Будущее связывает с Россией.

Варя показывает осколок украинского снаряда, который пролетел так близко, что поцарапал девочке лоб. Обстрелы Лисичанска сейчас не такие интенсивные, как украинские формирования били по Северодонецку и Рубежному, поскольку они потеряли контроль над господствующими высотами. Но тактика террористических ударов по мирному населению по-прежнему остается на вооружении украинских бандформирований.

В Лисичанске пока не работают морги. Погибших хоронят в парках и прямо возле подъездов.

Желание нынешней украинской власти нанести максимально возможный ущерб, никого уже не удивляет. В каждом городе неонацисты минировали и взрывали гражданские объекты. Разрушали мосты и дороги. Это последствия тактики выжженной земли, которую применяют украинские формирования. Огромная воронка, здесь подорваны были цистерны с азотом. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и все, что может быть полезно Луганской республике, стараясь не оставлять практически ничего.

Наши подразделения теперь имеют опыт масштабных совместных действий по освобождению значительных территорий. Офицер-разведчик с позывным Волк до 2014 года не был военным, но госпереворот в Киеве не принял и с тех пор стремится к освобождению и Донбасса и Украины. "Для меня русский мир – это там, где все люди, которые ассоциируют себя с русскими, не важно, какой национальности, живут в мире, им не запрещают разговаривать на своем языке, не запрещают русскую культуру", – говорит Волк.

Россия сейчас помогает Луганской республике и на фронте, и в тылу. Улицы освобожденных городов разминируют российские саперы, уже идет ремонт дорог, восстанавливают электро- и водоснабжение. Чем дальше уходит фронт, тем интенсивнее ведется мирная работа.

Болевой шок, перебитые ноги, тяжелые ранения осколками – очередное военное преступление украинских силовиков. Покореженный автобус, разбитые стекла, следы от осколков на корпусе маршрутки. Водитель погиб на месте, тело внутри, ранены несколько пассажиров, одна женщина скончалась по дороге в больницу. Украинские военные бьют по центру Донецка. Ворошиловский район. Автовокзал. Артиллерия калибра 155 мм, которую украинской армии поставляет Запад.

К месту трагедии приезжают родственники погибших. Здесь же работают психологи. На это, конечно, тяжело смотреть. Новые обстрелы – новые жертвы. С конца февраля больше 250 погибших мирных жителей. Линия фронта сейчас проходит всего в десяти километрах от центра города. Чтобы прекратить обстрелы Донецка, нужно отодвинуть украинские формирования дальше на запад.

Вот на такой самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" выдвигаемся на позиции. Расчет этой машины работает по противнику на авдеевском направлении. На выполнение боевой задачи отводятся несколько минут. Самая сложная работа – у наводчиков: требуется синхронность с наступающими подразделениями. Координаты целей получены – и вот она, мощная огневая поддержка наступающих союзных сил. Одиночные залпы и беглый огонь.

Как только отзвучали залпы, расчет батареи уходит в укрытие. Пополнение боеприпасов и короткая пауза.

Первый бронежилет, первый выезд на передовую. Для международного гроссмейстера по шахматам Сергея Карякина это стало делом чести. Он родился в Крыму, жил и тренировался в Краматорске.

Тепловизоры, бронежилеты, приборы ночного видения – ценный груз доставлен прямо на передовую.

На этой неделе российские строители запустили водопровод – новые магистральные пути для подачи воды в Донбасс проложили в максимально сжатые сроки. Жители города по вине киевских властей, устроивших блокаду, несколько месяцев фактически находятся на грани гуманитарной катастрофы. Раньше вода в Донецк поступала с территорий, подконтрольных киевской власти, город отключили от трубопровода еще в феврале.

"Данный водопровод – это один из элементов противодействия водной блокаде, водному терроризму со стороны украинского режима", – заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Трубопровод обеспечит водой жителей Донбасса минимум на полгода, это еще один шаг к нормальной жизни.