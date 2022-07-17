Захарова указала Боррелю на его неосведомленность

Европейцы мгновенно почувствовали на себе эффект антироссийских санкций. Жители Азии, Африки и других регионов тоже оценили эти ограничения по достоинству. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Напомним, ранее Боррель заявил, что антироссийские санкции действую медленно. Эффект от них будет заметен в ближайшие месяцы.

Впрочем, дипломат признал, что уже сейчас многие европейцы задаются вопросом: не слишком ли сильный побочный эффект от антироссийских ограничений.

Между тем еврокомиссар Дидье Рейндерс рассказ, что Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург заморозили российские активы на общую сумму 12,7 миллиарда евро.