Песков о санкциях: все, что нас не убивает, делает нас сильнее

Россия и Иран привыкли жить в санкциях, но эта та цена, которую приходится платить за свою независимость и суверенитет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и Иран уже давно находятся под санкциями. Общее количество ограничений против страны с советских времен "измеряется, наверное, тысячами", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью иранским журналистам в преддверии визита Владимира Путина в Иран, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита у российского президента запланирован ряд двухсторонних встреч, в том числе и с президентом Турции.