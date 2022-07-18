Песков о санкциях: все, что нас не убивает, делает нас сильнее

Россия и Иран уже давно находятся под санкциями. Общее количество ограничений против страны с советских времен "измеряется, наверное, тысячами", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью иранским журналистам в преддверии визита Владимира Путина в Иран, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".
Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита у российского президента запланирован ряд двухсторонних встреч, в том числе и с президентом Турции.
"Иран уже давно под санкциями, которые мы считаем неправомерными и нарушающими международное право, Россия еще со времен СССР сталкивается с различными ограничениями, но мы тоже привыкли, и у нас в России есть пословица: "Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче", – заключил Песков.