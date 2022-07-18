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Обмен санкциями 21 минуту назад

18 июля 2022 11:33

Песков о санкциях: все, что нас не убивает, делает нас сильнее


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Россия и Иран привыкли жить в санкциях, но эта та цена, которую приходится платить за свою независимость и суверенитет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и Иран уже давно находятся под санкциями. Общее количество ограничений против страны с советских времен "измеряется, наверное, тысячами", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью иранским журналистам в преддверии визита Владимира Путина в Иран, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита у российского президента запланирован ряд двухсторонних встреч, в том числе и с президентом Турции.

"Иран уже давно под санкциями, которые мы считаем неправомерными и нарушающими международное право, Россия еще со времен СССР сталкивается с различными ограничениями, но мы тоже привыкли, и у нас в России есть пословица: "Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче", – заключил Песков.

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