18 июля 2022 15:37

Владимир Путин: цифровые проекты Ростеха показали скромные результаты


VisualRian

В ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин назвал скромными результаты проектов по развитию сквозных цифровых технологий, за которые ответственна госкорпорация Ростех.

В ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло в режиме видеоконференции, президент России Владимир Путин назвал скромными результаты проектов по развитию сквозных цифровых технологий, за которые ответственна госкорпорация Ростех.

"Я знаю, коллеги сейчас будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит", – сказал глава государства.

Глава государства отметил, что речь идет о результатах "в том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей".

Он напомнил также, что проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году.

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