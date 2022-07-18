Владимир Путин: цифровые проекты Ростеха показали скромные результаты

В ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин назвал скромными результаты проектов по развитию сквозных цифровых технологий, за которые ответственна госкорпорация Ростех.

В ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло в режиме видеоконференции, президент России Владимир Путин назвал скромными результаты проектов по развитию сквозных цифровых технологий, за которые ответственна госкорпорация Ростех.

"Я знаю, коллеги сейчас будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит", – сказал глава государства.

Глава государства отметил, что речь идет о результатах "в том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей".

Он напомнил также, что проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году.