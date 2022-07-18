H&M откроет магазины для распродажи перед уходом из России

Магазины компания H&M Group вновь откроются в России в августе, чтобы распродать остатки товаров. После этого шведская группа намерена свернуть бизнес в РФ.

"Процесс открытия магазинов будет проходить поэтапно. Мы планируем, что они будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана", – сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

При этом онлайн-магазины работать не будут.

В шведскую группу H&M помимо одноименного бренда и H&M Home входят также марки COS, Monki, Other Stories, Weekday и Arket.

Ранее в компании пообещали, что постараются покинуть Россию "самым ответственным образом": увольняемые сотрудники смогут получить компенсационный пакет, люди также будут предупреждены о последнем рабочем дне заранее – за 30 дней до закрытия.

Первоначально компания H&M Group приостановила продажи в России 2 марта – после начала российской специальной военной операции на Украине. Теперь владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды принял решение полностью уйти из РФ.