В Раду внесен проект постановления об увольнении главы СБУ

Президент Украины внес в Раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова с поста руководителя Службы безопасности Украины.
Ранее Владимир Зеленский объявил об отставке главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой. Обвинения серьезные: за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.
Временно исполняющим обязанности главы СБУ назначен Василий Малюк.
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