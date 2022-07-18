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Ситуация на Украине 10 минут назад

18 июля 2022 20:20

В Раду внесен проект постановления об увольнении главы СБУ


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Президент Украины внес в Раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова с поста руководителя Службы безопасности Украины.

Ранее Владимир Зеленский объявил об отставке главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой. Обвинения серьезные: за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.

Временно исполняющим обязанности главы СБУ назначен Василий Малюк.

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