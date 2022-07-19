Росздравнадзор: в регионах снова откроются штабы по профилактике COVID-19

В Росздравнадзоре заявили о необходимости восстановить работу местных штабов по профилактике распространения коронавируса на фоне подъема заболеваемости в стране.

"В настоящее время в стране фиксируется рост заболевания коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования", – заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе совещания с территориальными органами федеральной службы.

Она поручила региональным отделениям Росздравнадзора проверить субъекты на наличие лекарств против COVID-19 и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить необходимое количество пунктов вакцинации.

С 20 июля в Росздравнадзоре будут проходить ежедневные совещания с регионами по ситуации с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось о появлении в России нового подвида омикрон-штамма "кентавр".