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Коронавирус 47 минут назад

19 июля 2022 14:21

Росздравнадзор: в регионах снова откроются штабы по профилактике COVID-19

В Росздравнадзоре заявили о необходимости восстановить работу местных штабов по профилактике распространения коронавируса на фоне подъема заболеваемости в стране.

"В настоящее время в стране фиксируется рост заболевания коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования", – заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе совещания с территориальными органами федеральной службы.

Она поручила региональным отделениям Росздравнадзора проверить субъекты на наличие лекарств против COVID-19 и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить необходимое количество пунктов вакцинации.

С 20 июля в Росздравнадзоре будут проходить ежедневные совещания с регионами по ситуации с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось о появлении в России нового подвида омикрон-штамма "кентавр".

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