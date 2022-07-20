Трюдо: передача газовой турбины для "Северного потока" – сложное, но правильное решение

Сложное, но правильное решение – так премьер-министр Канады Джастин Трюдо описал передачу газовой турбины для "Северного потока". Он отметил, что такой шаг был необходим, чтобы поддержать Германию и Европу на фоне сложной ситуации в сфере энергетики.

Без этого оборудования по маршруту можно перекачивать не более 30 миллионов кубометров газа в сутки, заявил Владимир Путин. Отвечая на вопросы журналистов в Тегеране, где он встречался с лидерами Ирана и Турции, президент добавил, что в июле на ремонт должна отправиться еще одна машина. При этом он особо подчеркнул: "Газпром" всегда выполнял обязательства по поставкам энергоносителей.

По информации Reuters, после завершения технических работ 21 июля объем прокачки по "Северному потоку" будет приблизительно на том же уровне, что и до них – в районе 67 миллионов кубометров в день.