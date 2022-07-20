"Жду корону в России". Песков – об отказе Карлсена играть с Непомнящим

Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков выразил сожаление от снятия с чемпионского матча Магнуса Карлсена. Но также он признался, что ждет от Яна Непомнящего завоевания шахматной короны.

Песков вскоре после отказа норвежца от участия в чемпионском матче заявил: "Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена. Но мы все равно будем болеть за Яна и ждать корону в России", – цитирует его ТАСС.

Напомним, что 20 июля, в Международный день шахмат, Карлсен признался, что не планирует принимать участия в очередном розыгрыше Матча за мировую шахматную корону, где его соперником является как раз Непомнящий – победитель Турнира претендентов.

Карлсен объяснил свое решение отсутствием мотивации. Чемпионский матч запланирован на начало 2023 года.