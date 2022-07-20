Путин связывает технологическую безопасность России с созданием инженерных школ

России нужны собственные инженерные школы, чтобы не посылать газовые турбины для ремонта за границу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас вот говорят: вернут эти машины, одну, во всяком случае, вернут​​​. Но в каком качестве вернут? Каковы там технические параметры после выхода из этого ремонта планового? Может быть… возьмут в какой-то момент и отключат... И все, и встанет "Северный поток-1", потому что оттуда приехали, из Канады. Это действительно имеет огромное значение. Нам нужны собственные инженерные школы", – сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Северный поток" – основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу – остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG. При этом с середины июня поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме – на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Турбины были отправлены в Канаду, которая в рамках санкций сначала хотела их задержать.

Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.

Позднее появилась информация, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля.