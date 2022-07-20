11 сотрудников Запорожской АЭС ранены после атаки беспилотников ВСУ

Одиннадцать человек получили ранения и травмы в результате обстрела Запорожской АЭС в Энергодаре украинскими беспилотниками.

Четыре из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

Украинские ударные беспилотники в среду днем атаковали территорию АЭС в Энергодаре.

По предварительным данным, удар нанесли три дрона-камикадзе, снаряженные боевыми головками с килограммами взрывчатого вещества.

В настоящее время Запорожская АЭС находится под контролем российских сил в ходе проведения спецоперации на Украине.