В ход пошли плоскогубцы: как спасали медведицу Монеточку

В заполярном Диксоне прилетевшим из Москвы ветеринарам удалось спасти белого медведя с застрявшей в пасти банкой из-под сгущенки. Оказалось, что это медведица, на языке у нее множество порезов, сейчас ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает. После нескольких дней наблюдения животное отвезут обратно в тундру, снабдив запасом рыбы, – для пропитания на первое время.

Глубоко спит и не знает, что его страдания закончились. Язык медведя-лакомки удалось вытащить из банки сгущенки, ставшей для него капканом. Московские ветеринары догнали мишку в трех километрах от аэродрома Диксон. Обездвижили с первого выстрела специальным снотворным патроном.

Вот со злосчастной банкой пришлось повозиться – в ход пошли плоскогубцы. Ветеринары осмотрели животное: исхудал, немного обезвожен, но жить будет.

"Язык повержен. Скорее всего, восстановится, потому что основная мышца не затронута", – отметил Михаил Альшинецкий, ветврач Московского зоопарка.

Сначала медики обработают раны, а потом, пока не проснулся, начнут грузить зверя в вертолет. Отвезут за 100 километров от поселка. Для восстановления радом выгрузят специально закупленную рыбу.

Он сам вышел к людям. С полными муки глазами просил снять банку. Но без наркоза никак не получалось.

В Диксоне медведи – частые гости. Обычно их просто отгоняют подальше от поселка. Но чтобы звери нуждались в помощи – такое впервые. Сообщили в Москву. Там решили спасать редкого краснокнижного зверя. Но из-за непогоды столичные ветеринары застряли в Норильске. А мишка продолжал подходить к людям и слабеть на глазах.

Такие хищники могут не есть до месяца. Но банка мешала даже пить. И все-таки успели. А заодно ветеринары выяснили: это не медведь, а медведица. Молодая – всего два годика. Ласково назвали Монеточкой. Теперь надеются, что к осени она окончательно поправится и сможет уйти на льды – охотиться на нерп. Главное, чтобы не возвращалась в поселок: такие встречи опасны и для людей, и для животных.