Собянин, Чемезов с сыном и клуб "Ночные волки" пополнили черный список ЕС

В седьмой санкционный список ЕС попали 57 физических и юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, его сын Станислав и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Меры коснулись и других российских политиков, сотрудников спецслужб и военачальников. В их числе: первый замдиректора ФСБ России Сергей Королев, первый зам директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктор Стригунов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, говорится в публикации в Официальном журнале ЕС..

Под санкции попали бизнесмен Андрей Козицын, детский омбудсмен Мария Львова-Белова,.

В "черные списки" включили также актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.

Кроме того, под санкциями оказался Сбербанк и еще восемь организаций, в том числе группа компаний ФОРСС, работающая на судостроительных рынках, предприятие ракетно-космической отрасли АО Научно-производственное объединение "Квант". Также в списках – Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, организация, занимающаяся популяризацией русского языка и культуры Фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, мотоклуб "Ночные волки".

В публикации Официального журнала ЕС отмечается, что к попавшим в санкционные списки физлицам и юрлицам применяют запрет на поездки и замораживание активов.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что власти Евросоюза отказались от предложения ввести санкции против производящей титан российской "Корпорации ВСМПО-АВИСМА", опасаясь возможных ответных мер РФ.