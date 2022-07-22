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Ситуация в Донбассе 30 минут назад

22 июля 2022 09:25

ВСУ около 100 раз открывали огонь по ДНР за сутки

За прошедшие 24 часа зафиксировано 96 фактов ведения огня по территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских силовиков. Всего было выпущено 660 различных боеприпасов. Такие данные привели в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под обстрел из ракетной и ствольной артиллерии попали районы 16 населенных пунктов ДНР: Донецк, Доломитное, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Озеряновка, Новобахмутовка, Новоселовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Александровка, Доля и Еленовка.

Противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров, минометы 120 и 82 миллиметров, а также танк и неуправляемые авиационные ракеты калибром 80 миллиметров без использования авиации.

В результате ударов погиб один мирный житель – 19-летний парень из Горловки. Ранения различной степени тяжести получили семь человек.

Повреждены 38 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры.

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происшествия обстрел Донецкая народная республика/ДНР погибшие раненые новости ВСУ / Вооруженные силы Украины

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