Следователи раскрыли детали гибели женщины из-за ливня в Сочи

Следователи Кубани раскрыли детали гибели женщины в Сочи, произошедшего накануне из-за сильного ливня и затопления улиц. Доследственная проверка по факту инцидента продолжается.

Инцидент в Сочи произошел в минувшую субботу вечером на пересечении улиц Донской и Пасечной, залитых потоками воды из-за сильного дождя.

Как рассказали в краевом главе СКР, один из автомобилей был смыт мощным потоком воды и придавил женщину к дорожному ограждению.

Сейчас, в рамках доследственной проверки, устанавливается личность погибшей. Назначено проведение судмедэкспертизы.

Накануне на Сочи обрушился залповый ливень, наиболее сильные осадки отмечены в Центральном и Хостинском районах. Из-за сильного дождя к опасной отметке приблизился уровень воды в реке Бзугу, сейчас он нормализуется.