24 июля 2022 10:27

В Петербурге локализован масштабный пожар

МЧС России

МЧС России
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МЧС России
Сотрудникам МЧС России удалось локализовать серьезное возгорание, произошедшее утром в воскресенье, 24 июля, в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, в настоящее время площадь горения составляет 5000 квадратных метров, ранее сообщалось о том, что огонь охватил около 2500 "квадратов".

Напомним, что пожар вспыхнул на предприятии по деревообработке. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

В работах на месте ЧП участвуют 57 пожарных, задействовано 13 единиц техники.

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