В районе обрушения подпорной стены в Сочи введен режим ЧС

Власти Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации на улице Цюрупы, где после ливня обрушилась бетонная конструкция. Ситуацию взял под личный контроль глава города Алексей Копайгородский.

"23 июля во время сильнейшего ливня в Сочи по адресу ул. Цюрупы, 13/а произошел сход грязе-селевых потоков. Была обрушена подпорная стена <...> В результате стеною было придавлено 7 легковых автомобилей, жертв среди людей нет", – говорится в telegram-канале администрации Сочи.

По данным мэра города, в результате удара стихии больше всего пострадали 16 улиц в Центральном районе. В микрорайоне Донская вода зашла в подвалы многоквартирных домов, повреждена труба подвода газа. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб, которые устраняют последствия обрушения подпорной стены.

"Всего же на курорте серьезно пострадали более 50 легковых автомобилей сочинцев и гостей города. По каждому случаю составлены протоколы о дорожно-транспортном происшествии. Машины перевозим на спецстоянки. Окажем автовладельцам содействие, чтобы страховые выплаты были получены как можно раньше", – написал Копайгородский в своем telegram-канале.

Он добавил, что сейчас ведутся подворовые обходы всех территорий, попавших в зону выпадения осадков.

Сочинские пляжи остаются закрытыми для купания – идет санитарная уборка, а энергетики восстанавливают электроснабжение.

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