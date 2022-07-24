Фронт гудит: такое видели наши деды и бабушки, когда гнали фашистов

Фронт гудит от Северска и до Соледара. Это круглосуточная артиллерийская дуэль, постоянное движение на переднем крае. Такое видели, пожалуй, только наши деды и бабушки, когда гнали фашистов до Берлина.

В передовом пункте управления батальона – совещание. Комбат, начальник штаба, другие офицеры решают, как перехитрить противника и выйти на окраины Соледара без потерь. В это время совсем рядом идет бой, но артиллерия киевского режима бьет слишком сильно. Это пока не позволяет нашей пехоте, даже при поддержке танков подойти к опорным пунктам ВСУ у города.

У соседей этого батальона, бойцов разведроты как раз главная задача – найти гаубицы и реактивные системы противника, чтобы мотострелкам было полегче. Командир разведчиков Мирон – Герой ЛНР. Про него говорят, что самый отчаянный в бригаде. Но видно, что за решительными действиями – холодный расчет, военная математика.

Наша группа работает на позициях разведроты. Берестовое – как на ладони. Село только освободили, и теперь бойцы закрепляются на новых позициях. Боевики киевского режима пытаются мешать. Уникальные кадры – вот пуск целого пакета реактивных снарядов. Стреляют артиллеристы ВСУ. А это уже взрывы в результате попадания. Кажется, что после пакета "Градов" на позициях живых бойцов не осталось. Но в результате удара погибших нет. Парни успели качественно окопаться.

Тут же появляется армейская авиация киевского режима, вертолеты наносят удар неуправляемыми ракетами. Но промахиваются, позиции бойцов второго корпуса качественно замаскированы. За такую дерзость противнику приходится платить сразу. Координаты целей уже у летчиков ВКС России и артиллеристов союзных сил. В сторону неонацистов – море огня.

Фронт гудит от Северска и до Соледара. Это круглосуточная артиллерийская дуэль, постоянное движение на переднем крае. Такое видели, пожалуй, только наши деды и бабушки, когда гнали фашистов до Берлина. У неонацистов все меньше старого советского и все больше нового западного оружия и техники. Поддержка коллективного Запада не помогает боевикам формирований киевского режима, все равно бегут, может, и не сразу, но итог один – отступление. Бои идут все ближе к Славянску.

Это хозяйство ремроты 7-й бригады Вооруженных сил ЛНР. Рядовые бойцы и офицеры собирают то, что бросают подразделения ВСУ, приводят в порядок, убирают сюрпризы и отдают в войска. И работу этой роты по тяжести и напряжению можно сравнить со службой разведчиков. Это вовсе не преувеличение. Сейчас будет понятно, почему.

Двигаемся в сумерках, без света, туман прикрывает машины. С погодой повезло, и противник спит крепко. Танк в районе Берестового, а тут один из самых напряженных участков фронта, застрял в воронке, но не поврежден, танкисты противника убегали так быстро, что не уничтожили машину. Танк Т-72 формирований киевского режима, бойцы союзных сил уже нанесли на него наши тактические обозначения, чтобы авиация Вооруженных сил России не уничтожила машину. Сейчас наша группа находится в так называемой серой зоне, до противника отсюда рукой подать. Вместе с бойцами 2-го армейского корпуса ЛНР попытаемся угнать украинский танк.

На время ударов расходимся по окопам, еще совсем недавно это были украинские позиции. Окопы добротные, лишь бы "Градами" не ударили. Минометный обстрел продолжается уже около 15 минут, пока выбраться не можем, ждем. По минометным расчетам боевиков киевского режима начинает работать артиллерия союзных сил, огонь противника становится неточным, но продолжается.

Несмотря на обстрел из ствольной артиллерии и минометов, бойцам ремроты 7-й бригады Народной милиции ЛНР удалось вытащить трофейный танк, теперь он будет доставлен на ремонтную базу, там его немного починят, и машина будет воевать против формирований киевского режима на передовой. Обстрел идет, а люди работают. Вот так здесь и воюют все, под постоянным артиллерийским огнем. И здесь часто решают именно характер и дух. И здесь противник сильно отстает.