Удары по Одессе, Николаеву, Канатову: сообщение Минобороны России

В Минобороны России сообщили новые данные о спецоперации на Украине. Продолжается нанесение ударов по военным объектам противника.

В ведомстве сообщили, что в морском порту Одессы уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль, а также склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon. Все это располагалось на территории судоремонтного завода.

Также в городе Николаев нанесены удары по складам вооружения одной из бригад ВСУ. Находились они на территории тепловозоремонтного завода. В результате ударов ликвидировано свыше 50 человек личного состава.

В Минобороны также сообщили, что на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области поражена авиационная техника украинских воздушных сил.