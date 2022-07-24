Власти эвакуируют людей из района мощного извержения вулкана в Японии

Частичная эвакуация населения объявлена в двух районах префектуры Кагосима, находящихся в непосредственной близости от извергающегося на острове Кюсю в Японии вулкана Сакурадзима.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о перемещении людей, проживающих в радиусе трех километров от места извержения. Отмечается, что там насчитывается около сотни жителей.

Напомним, что действующий вулкан Сакурадзима активизировался воскресным утром. После этого Японское метеорологическое агентство повысило уровень вулканической тревоги с третьего до пятого, максимального, уровня.

В настоящее время данных о наличии пострадавших не поступало, власти сообщают о том, что выброшенные из кратера породы и пепел разлетались на расстояние до двух с половиной километров.

Известно, что уже сформирован экстренный штаб, который будет действовать при аппарате премьер-министра Японии.