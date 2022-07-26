В МИД РФ не исключают прекращения выдачи россиянам шенгенских виз

На фоне проводимой Западом антироссийской политики нельзя исключать, что в Европе могут отказаться от выдачи шенгенских виз гражданам России, считает директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

В интервью ТАСС он указал, что в министерстве фиксируют все доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу таких виз россиянам. И хотя большинство подобных заявлений делают откровенные политики-русофобы, нельзя исключать "даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии", отметил дипломат. Он напомнил, что на данный момент фактически полностью приостановлено оформления виз в консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

Вместе с тем, Волынкин выразил надежду, что в итоге в Европе возобладает здравый смысл, и возможность взаимных поездок будет сохранена. Если же шенгенские визы для россиян все же окажутся под запретом, то Россия будет выстраивать взаимодействие с "договороспособными европейскими странами" на двусторонней основе, указал он.