Песков: "Газпром" выступит с заявлением по "Северному потоку"

"Газпром" выступит с заявлением по "Северному потоку", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Неполадки с турбинами производства немецкой Siemens для "Северного потока" случаются, обстановка осложняется санкциями и ограничениями против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В связи с этим "Газпром" выступит с заявлением по "Северному потоку", отметил Песков.

"Мы обязательно попросим "Газпром" дать разъяснения с технологической точки зрения. В целом, действительно, есть неполадки с турбинами. Турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже. Но есть определенные неполадки с другой турбиной. "Газпром" работает над этой ситуацией", – пояснил Песков.

Обстановку усложняют введенные против России санкции. "Не будь этих ограничений, все ремонтные, гарантийные и сервисные работы осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке", – подчеркнул Песков.

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