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Спецоперация России 21 минуту назад

26 июля 2022 16:13

Херсон второй раз за сутки подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Фото из архива Министерства обороны РФ
Российская система ПВО отразила второй за сутки ракетный удар по Херсону со стороны Украины, сообщил замглавы военно-гражданской администрации занятой войсками РФ области Кирилл Стремоусов.

Первый обстрел произошел ранним утром 26 июля, второй – уже днем. В обоих случаях ни одна из выпущенных ВС Украины ракет не достигла своей цели – их сбили на подлете к городу.

"Прилетов не было. Мы насчитали около двух попыток, но система (ПВО) усилилась, никаких угроз нет", – отметил Стремоусов.

Он затруднился назвать цели, по которым били украинские военные, и не назвал ракетные системы залпового огня, из которых велся огонь.

происшествия Украина противовоздушная оборона/ПВО ракетный удар новости Херсон

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