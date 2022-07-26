Херсон второй раз за сутки подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Российская система ПВО отразила второй за сутки ракетный удар по Херсону со стороны Украины, сообщил замглавы военно-гражданской администрации занятой войсками РФ области Кирилл Стремоусов.

Первый обстрел произошел ранним утром 26 июля, второй – уже днем. В обоих случаях ни одна из выпущенных ВС Украины ракет не достигла своей цели – их сбили на подлете к городу.

"Прилетов не было. Мы насчитали около двух попыток, но система (ПВО) усилилась, никаких угроз нет", – отметил Стремоусов.

Он затруднился назвать цели, по которым били украинские военные, и не назвал ракетные системы залпового огня, из которых велся огонь.