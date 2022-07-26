Планы России по выходу из проекта МКС достойны сожаления, считают в Госдепе

В Госдепартаменте США прокомментировали заявления о выходе России из программы Международной космической станции (МКС). Глава пресс-службы ведомства Нед Прайс заявил, что планы России вызывают сожаления.

"Это достойное сожаления развитие событий, учитывая жизненно важную научную работу на станции. На протяжении ряда лет между нашими космическими агентствами сохранялось ценное профессиональное взаимодействие", – сказал Прайс. Он напомнил, что не так давно было обновлено российско-американское соглашение о сотрудничестве в области космических полетов.

Прайс добавил, что сообщение о выходе РФ из проекта стало неожиданностью для Вашингтона.

Прокомментировали эту новость и в Совете национальной безопасности Белого дома. Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что российские власти не уведомляли американскую сторону о намерении уйти с МКС.

"Мы, конечно же, изучаем варианты действий с целью смягчить потенциальные последствия для МКС после 2024 года, если Россия действительно выйдет", – цитирует Кирби ТАСС.

Ранее новый глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах выйти из проекта МКС в 2024 году. К этому моменту должно начаться формирование Российской орбитальной служебной станции. Американская сторона намерена эксплуатировать МКС до 2030 года.