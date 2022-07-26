Планы России по выходу из проекта МКС достойны сожаления, считают в Госдепе

"Это достойное сожаления развитие событий, учитывая жизненно важную научную работу на станции. На протяжении ряда лет между нашими космическими агентствами сохранялось ценное профессиональное взаимодействие", – сказал Прайс. Он напомнил, что не так давно было обновлено российско-американское соглашение о сотрудничестве в области космических полетов.
Прайс добавил, что сообщение о выходе РФ из проекта стало неожиданностью для Вашингтона.
Прокомментировали эту новость и в Совете национальной безопасности Белого дома. Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что российские власти не уведомляли американскую сторону о намерении уйти с МКС.
"Мы, конечно же, изучаем варианты действий с целью смягчить потенциальные последствия для МКС после 2024 года, если Россия действительно выйдет", – цитирует Кирби ТАСС.
Ранее новый глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах выйти из проекта МКС в 2024 году. К этому моменту должно начаться формирование Российской орбитальной служебной станции. Американская сторона намерена эксплуатировать МКС до 2030 года.