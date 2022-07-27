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Ситуация на Украине 58 минут назад

27 июля 2022 14:27

В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

Власти города Запорожья убрали медный бюст российского поэта Александра Пушкина. Сейчас он отправлен на хранении, пока не будет решена его дальнейшая судьба.

Как пишут местные СМИ, бюст появился в городе 20 лет назад. Его поставили в чеcть того, что выдающийся поэт посещал Запорожье в 1820 году.

25 июля стало известно, что в Киеве собирают подписи для сноса памятника Зое Космодемьянской. Авторы петиции утверждают, что советская партизанка не причастна к развитию города и не является выдающейся персоной.

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политика Украина Александр Пушкин Запорожье бюст новости

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