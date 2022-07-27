Кабмин ФРГ: поставке турбины для Nord Stream в Россию ничего не угрожает

В Германии продолжают утверждать, что для возвращения в Россию турбины для газопровода "Северный поток" нет никаких препятствий. При этом нынешнее местоположение агрегата там не раскрывают.

"Турбина отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны за это. С нашей точки зрения, ничего не препятствует поставке", – сообщила сегодня представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.

Между тем, накануне "Газпром" сообщил, что получил от компании Siemens документы от властей Канады по газовым турбинам, но вопросы к компании остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза, Канады и Британии против "Газпрома". Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированной турбины, так и для срочного капремонта других турбин, поясняют в российской компании.

При этом в Siemens Energy утверждают, что обеспечили российскую сторону всеми необходимыми документами для ввоза агрегата в РФ, однако "Газпром" якобы не предоставил таможенные документы.

"Северный поток" является основным маршрутом поставок газа "Газпрома" в Европу. 21 июля он возобновил работу после планового техобслуживания, но прокачка продолжилась на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате из ремонта газоперекачивающих агрегатов. В компании также заявляли, что 27 июля планируют снизить прокачку до 20% от мощности, так как ремонт требуется еще одной турбине.