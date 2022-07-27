Референдум о присоединении к РФ может пройти в ДНР в сентябре

Референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав РФ может пройти уже в середине сентября. Об этом сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

"По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября", – ответил Кофман на вопрос ТАСС о сроках проведения референдума.

По его словам, лучше было бы провести референдум в ДНР в один день с аналогичным мероприятием в соседней Луганской народной республике.

Кофман сообщил, что в ДНР планируется создать общественный штаб референдума также по аналогии с ЛНР. Однако сейчас, по его словам, первостепенен вопрос освобождения территорий.

"Пока штаб полноценный невозможен, потому как в нем не будут представлены представители из всех регионов, со всех территорий ДНР", – пояснил он.

Глава ОП ДНР выразил надежду, что к моменту вступления в состав РФ законодательство республики удастся унифицировать с российским.

"Собственно, мы ничем не отличаемся от той же республики Татарстан, которая входит в состав РФ, – сказал он. – Так что я не думаю, что очень сложно разработать пакет законов и нормативных актов, позволяющих нам комфортное существование на территории РФ".

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Москва признала независимость республик Донбасса от киевского режима. Главной задачей СВО президент РФ Владимир Путин назвал защиту мирного населения ЛНР и ДНР от преступных действий Киева.