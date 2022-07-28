Аэропорты юга России не будут принимать самолеты до 5 августа

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов, расположенных в южных и центральных регионах России. На сей раз воздушные гавани не будут принимать самолеты вплоть до 5 августа текущего года.

Фактически закрытыми оказались аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ведомство рекомендует авиакомпаниям предлагать пассажирам альтернативные маршруты – полеты в Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву, откуда организовывать доставку наземным транспортом. Режим ограничения полетов был впервые введен 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине, и с тех пор постоянно продлевался. Ряд авиакомпаний заранее отменили рейсы в перечисленные воздушные гавани на весь летний сезон, вплоть до конца октября.