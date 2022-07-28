Конашенков: боевики теробороны расстреляли остатки отступающего 15-го батальона ВСУ

В Донецкой народной республике военнослужащие 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины при отступлении были расстреляны своими же, сообщает Минобороны России.

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, украинцы были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавшими позиции в районе населенного пункта Бахмутское.

Конашенков также сообщил о том, что батальон 60-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Тополиное Херсонской области полностью утратил боеспособность в результате ударов со стороны Вооруженных сил России.