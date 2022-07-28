Стипендии могут повысить до уровня МРОТ

В правительстве получили предложение от депутатов Госдумы поднять размер студенческих стипендий до уровня МРОТ. Документ будет направлен в Минобрнауки для проработки, сообщает газета "Известия".

В обращении, подписанном первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой, указывается, что в настоящее время размер стипендий такой, что обучающимся этих денег хватает только на оплату проездного и мелкие покупки. В связи с этим многие студенты вынуждены подрабатывать, что не лучшим образом сказывается на качестве получаемого образования.

В связи с этим депутат считает, что при рассмотрении бюджета на 2023 год необходимо внести изменения в законодательство, чтобы размер стипендии не мог быть ниже уровня МРОТ того региона, где расположено учебное заведение.

В Минобрнауки подтвердили получение обращения, пообещав рассмотреть его в установленном порядке.