28 июля 2022 16:04

Стипендии могут повысить до уровня МРОТ


VisualRian

В правительстве получили предложение от депутатов Госдумы поднять размер студенческих стипендий до уровня МРОТ. Документ будет направлен в Минобрнауки для проработки, сообщает газета "Известия".

В обращении, подписанном первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой, указывается, что в настоящее время размер стипендий такой, что обучающимся этих денег хватает только на оплату проездного и мелкие покупки. В связи с этим многие студенты вынуждены подрабатывать, что не лучшим образом сказывается на качестве получаемого образования.

В связи с этим депутат считает, что при рассмотрении бюджета на 2023 год необходимо внести изменения в законодательство, чтобы размер стипендии не мог быть ниже уровня МРОТ того региона, где расположено учебное заведение.

В Минобрнауки подтвердили получение обращения, пообещав рассмотреть его в установленном порядке.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим"ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram
Вести.RuВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram.

общество экономика Россия студент Минимальный размер оплаты труда/МРОТ социальные выплаты стипендия новости