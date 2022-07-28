Подростки, осквернившие могилу ветерана в Воронеже, задержаны

В Воронеже задержали подростков, подозреваемых в осквернении могил. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, речь идет о юношах 15 и 16 лет. В данный момент ведется процессуальная проверка.

Ранее 28 июля в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как юноша танцует возле памятника на могиле ветерана Великой Отечественной, прыгает по металлическим ограждениям и справляет нужду в месте захоронения. Роликом заинтересовалась полиция. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку.

Впоследствии молодой человек, который позиционирует себя как девушку, извинился за свои действия – объяснил, что хотел собрать больше просмотров в интернете. Так или иначе, по результатам проверки его действиям будет дана правовая оценка.