Украинские пленные призывают свое бывшее командование прекратить обстрелы

Этой ночью киевские силовики нанесли удар из американской реактивной системы "Хаймарс" по следственному изолятору в донецкой Еленовке. Именно там содержались украинские военнопленные – в том числе боевики запрещенного неонацистского "Азова", сдавшиеся в Мариуполе.

Здание СИЗО почти полностью разрушено, сегодня там весь день работали спасатели. По последним данным, погибших – более 50-ти, и в основном это заключенные.

Информационный стенд на входе в барак где содержались украинские боевики "Азова". На момент атаки ВСУ внутри здания находилось 193 пленных. Здесь же, на выходе – тела погибших боевиков. Сотрудники колонии пытались оказать им первую помощь сразу же после взрыва. И еще до приезда спасателей начали тушить возникший пожар.

Согласно данным Министерства обороны России, ракетный удар был произведен из американской реактивной системы залпового огня "Хаймарс".

На месте погибли 53 человека, более сотни – получили тяжелейшие минно-взрывные ранения и обширные ожоги. Здесь везде кровавые следы.

Власти республики уверены, что это был умышленный обстрел, с целью уничтожить тех националистов, которые уже начали давать показания о совершенных ими преступлениях, в том числе – против мирных жителей. Таких свидетельств уже немало, и некоторые из них попали в соцсети и СМИ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье УК о применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов ведения войны.

Это обломки того самого боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела СИЗО в Еленовке. Маркировка, и цвет боеприпаса подтверждают его принадлежность именно к этому виду вооружения.

Еленовская колония, где содержатся боевики "Азова", а так же военнопленные 36-й бригады морской пехоты ВСУ, подвергается обстрелу постоянно. Но до сегодняшнего дня жертв и разрушений не было.

Еще месяц назад боевики записывали видео с призывами к киевским властям прекратить обстрел колонии, где находятся пленные и мечтают вернуться домой. После сегодняшнего обстрела, они вновь обратились к Зеленскому и командованию ВСУ.

"Мы, защитники Мариуполя, обращаемся к украинской армии. Братья и сестры! В населённом пункте Еленовка ожидают обмена украинские военнопленные. Минувшей ночью во время арторбстрела со стороны украинских позиций погибли десятки наших боевых товарищей. Призываем, прекратить огонь на этом участке фронта, что бы избежать очередных жертв", – обращаются пленные.