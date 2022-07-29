На мине ВСУ подорвалось географическое судно

На мине ВСУ подорвалось малое географическое судно "Шляхович". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Инцидент произошел 28 июля в устье реки Дунай. В этот момент судно осуществляло промер глубин фарватера.

Мизинцев обратил внимание на то, что суда не могут беспрепятственно выйти в открытое море из-за высокой минной опасности, созданной киевским режимом.

В Минобороны России также рассказали, что украинские боевики заминировали мост в Днепропетровской области. Они хотят его взорвать, а в случившемся обвинить российских военных.