Семь женщин-моряков вернулись в Россию с Украины

Как написала Москалькова в Тelegram, женщины-повара чувствуют себя нормально. При этом из разговоров с капитанами выяснилось, что три моряка тяжело больны.
"Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой", — написала Москалькова.
Москалькова попросила обратить внимание на проблему и компетентные российские органы.
Далее омбудсмен пояснила, что на судах "Волго-Балт 225", "Омский-132", "Свирь", "Рондо", "Омский-6", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193" в украинском Измаиле удерживаются 67 российских моряков.