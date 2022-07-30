Семь женщин-моряков вернулись в Россию с Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в субботу, что семь женщин из команд удерживаемых Украиной судов вернулись в Россию.

Как написала Москалькова в Тelegram, женщины-повара чувствуют себя нормально. При этом из разговоров с капитанами выяснилось, что три моряка тяжело больны.

"Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой", — написала Москалькова.

Москалькова попросила обратить внимание на проблему и компетентные российские органы.

Далее омбудсмен пояснила, что на судах "Волго-Балт 225", "Омский-132", "Свирь", "Рондо", "Омский-6", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193" в украинском Измаиле удерживаются 67 российских моряков.