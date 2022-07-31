Атака на штаб ЧФ была совершена с территории Севастополя

Беспилотник, атаковавший штаб Черноморского флота в Севастополе, был запущен с территории города. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

В настоящее время в городе ведется розыск организаторов этого нападения, которое Ковитиди расценивает как теракт.

"Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы", – приводит ее слова РИА Новости.

Также сенатор подчеркнула, что обстановка в Севастополе сейчас спокойная, люди празднуют День Военно-морского флота.

Напомним, около шести часов утра в воскресенье, 31 июля, во дворе штаба прогремел взрыв. По предварительной версии, взрывное устройство малой мощности доставили на объект с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате атаки пострадали шесть человек.