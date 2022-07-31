Вывоз зерна с Украины может начаться 1 августа

Первое судно с зерном может покинуть украинский порт утром 1 августа. Судно уже загружено.

Как сообщил в воскресенье официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, до вечера осталось решить две небольшие проблемы.

Ранее телеканал CNN Türk передал, что первый караван с украинским зерном будет состоять из 16 судов. В пути до турецких территориальных вод их будут сопровождать БПЛА. Сотрудники Совместного координационного центра в Стамбуле также будут следить за судами при помощи спутников. Ожидается, что караван придет в порт 3 августа.

Ранее в Турции был подписан меморандум между Россией и ООН, согласно которому начинается работа по снятию антироссийских ограничений на экспорт продовольствия и удобрений.

Еще одно соглашение между Россией, Турцией, Украиной и ООН определяет механизм вывоза зерна из Украины через Черное море.