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Ситуация на Украине 28 минут назад

31 июля 2022 14:58

Бизнесмен из списка Forbes и его супруга погибли при обстреле

В результате ракетного удара по Николаеву в своем доме ликвидирован украинский олигарх Алексей Вадатурский и его супруга. Об этом сообщает руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак.

74-летний Вадатурский был генеральным директором аграрной компании "Нибулон" и входил в список крупнейших бизнесменов Незалежной. В 2020 году его состояние оценивалось в 450 миллионов долларов, сообщает РИА Новости. В 2007 году ему было присвоено звание Героя Украины.

Вадатурский спонсировал карательные батальоны. В свое время олигарх попал в российские санкционные списки.

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