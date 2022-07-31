Как выглядят "лепестки" и как от них обезопаситься

На этой неделе все чаще стали приходить сообщения об использовании украинскими боевиками против мирного населения Донбасса – запрещенных международными конвенциями мин "Лепесток". Боеприпасы массово применили в Донецке, Ясиноватой и Макеевке.

Устройства – совсем небольшие, чуть больше 10 сантиметров. Но смертельно опасны. Взрываются они, даже если на них случайно наступил ребенок. Или от нагрева на солнце.

Ночью вооружённые силы Украины нанесли удар по центру города Донецка с применением РСЗО "Ураган". Это кассетный боеприпас, который был начинен минами ПФМ-1, так называемый "лепесток". В одном боеприпасе 312 штук, они раскиданы по трём центральным улицам и парку, они здесь повсюду.

Обстрел города произошёл примерно в 22: 00. Реактивный снаряд был сбит нашей системой ПВО, но всё-таки часть кассет сработали. И мины рассыпались над городом.

Для того, чтобы обезопасить движение транспорта, военным пришлось использовать танк, которым на дорогах давили мины.

На территории в несколько километров "лепестки" находят повсюду. Во дворах жилых домов, на детских площадках возле магазинов.

Сапёры международного противоминного центра сейчас обследуют жилые дворы на наличие мин. Каждая будет отмечена, а затем уничтожена. Разминировать их нельзя, они стоят на самоликвидации.

Сама мина выглядит как лепесток, оттуда и соответствующее название. Цвет у неё зелёный или коричневый, размером чуть больше карманной зажигалки, на газоне её практически не видно. Срабатывает при наступлении на неё, большого веса для детонации не надо, достаточно от 5 до 25 кг, подорваться может даже ребёнок.

Эти мины опасны и сейчас на них стоит самоликвидатор от одного часа до сорока. Они в любой момент могут начать детонировать. Из-за непредсказуемости этой мины сапёрам их приходится уничтожать на месте.

За последние несколько дней нацисты усилили минирования таким способом городов и районов республики. Мирные жители говорят, что таким образом Киев попросту хочет их уничтожить.

Такие террористические акты со стороны нацистов, наши военные называют злобой от беспомощности со стороны врага. И на каждое такое действие только усиливают удары.

К сожалению, от данных террористических действий уже есть раненые мирные жители. В Кировском районе Донецка на "лепестке" подорвался мужчина, а также при разминирование пострадал сотрудник МЧС ДНР.

Только за сегодняшние сутки были заминированы три района города Донецка –Петровский, Кировский, Ворошиловский. Объекты минирования – детские площадки, пешеходные зоны, это чистый террор против мирных жителей Донбасса.