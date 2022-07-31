Минобороны Сербии опровергло информацию о Косове и Метохии

Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о том, что на территорию Косова и Метохии вводятся войска. Военное ведомство попросило не дезинформировать мировое сообщество.

По мнению Минобороны Сербской Республики, в эфир идет огромное количество фейков и дезинформации. Их вбрасывает администрация Приштины, распространяя через ботов в соцсетях и сомнительные сайты. Армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косова и Метохии, заявили в Белграде.

Ранее президент Александр Вучич в обращении к гражданам Сербии в воскресенье заявил, что на севере края в ночь на 1 августа начнется операция косовской полиции. Будет перекрыт въезд для граждан с выданными Сербией документами, отмечает РИА Новости. Вучич предостерег косовоалбанские власти от эскалации конфликта и призвал к миру.

Заявление сербского лидера стало ответом на действия Косова, чей лидер Альбин Курти провел в воскресенье заседание Совбеза. Было принято решение перекрыть границу для граждан и автомобилей с сербскими документами.