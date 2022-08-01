1 августа в России состоится автоматический перерасчет пенсий

1 августа в России состоится традиционная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Как отмечается, с 1 августа в результате ежегодного перерасчета работавшие в 2021 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере. Увеличение происходит автоматически. Обращаться для перерасчета в Пенсионный фонд не нужно, говорит РИА Новости.

Представители фонда отметили, что на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2021 году работодатели уплачивали взносы в ПФР.

Прибавка к пенсии индивидуальная. Она зависит от года выхода на пенсию и от зарплаты работающего пенсионера в 2021 году, с учетом которой уплачивались страховые взносы и начислялись пенсионные коэффициенты.

В ПФР добавили: по предварительной информации, перерасчет коснется порядка 10 миллионов пенсионеров.