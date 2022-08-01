Белград приложил все силы, чтобы не допустить конфликта

Национальное телевидение Сербии сообщило, что закрыты два из трех контрольно-пропускных пунктов на административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией.

КПП "Яринье" и "Брняк" не функционируют для автомобилей и пешеходов с утра понедельника. Очередь из тысяч машин на КПП "Мердаре" за ночь сократилась до нескольких сотен.

Власти Косова рекомендуют жителям ехать в Центральную Сербию через Северную Македонию.

Косовская полиция задержала трех сербов после того, как они расклеили плакаты "Добро пожаловать в Сообщество сербских муниципалитетов" в городе Грачаница.

Ранее сообщалось, что во всех четырех сербских муниципалитетах Косова и Метохии – в Косовска-Митровице, Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане – утром появились подобные билборды. На плакатах изображены символы ССМ, а также лозунги на английском языке, рекламирующие сообщество.

Тем временем директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что Сербия приложила исключительные усилия, чтобы повлиять на Приштину и отложить спорные ограничительные меры. Ситуация обострилась до предела после того, как Приштина захотела ввести ограничения для владельцев сербских документов.

По словам Петковича, президент и правительство Сербии "перевернули небо и землю", чтобы сохранить мир. Представитель Белграда убежден, что косовоалбанские власти давно готовили провокацию – запрет на въезд с сербскими номерами и документами.