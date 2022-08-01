Пелоси может попытаться сесть на Тайване под разными предлогами

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе своей поездки в Азию может попытаться посетить Тайвань, воспользовавшись предлогом неисправности своего самолета или необходимости дозаправки.

Как пишет китайское издание Global Times, военные КНР должны сохранять бдительно в ближайшие несколько дней на случай, если Пелоси решится предпринять этот "рискованный и опасный шаг".

Японское агентство "Киодо" со ссылкой на тайваньские СМИ сообщает, что Пелоси может прибыть на Тайвань вечером во вторник.

Эксперты согласны, что при экстренной ситуации Пекин разрешит самолету Пелоси приземлиться в материковом Китае, но никогда не согласится на посадку на Тайване.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что визит Пелоси в Тайбэй приведет к "очень серьезным последствиям".

"Народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки", – отметил дипломат на брифинге в понедельник

По словам Лицзяня, Китай готовит решительные и эффективны контрмеры в случае вмешательства США во внутренние деля КНР, пишет РИА Новости.