Число жертв ЧП в Белом море увеличилось до трех человек

Тела двух мужчин, числившихся пропавшими без вести после инцидента в акватории Белого моря около Княжой Губы, найдены, такие данные приводит Следственный комитет.

По информации ведомства, погибшие – мужчины 1992 и 1998 годов рождения являлись жителями расположенного неподалеку от места ЧП поселка Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 1 августа, потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек. Двух пострадавших удалось спасти, еще одного человека вскоре обнаружили без признаков жизни.

Как следует из сообщений местных СМИ, речь идет о рыбаках, чья моторная лодка перевернулась по неустановленной пока причине. Очевидцами происшествия стала рыбачившая неподалеку семейная пара, которая и сообщила о произошедшем в экстренные службы.

Отмечается, что люди, которым удалось выжить, самостоятельно добрались до небольшого острова.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры начали проверку обстоятельств трагедии.