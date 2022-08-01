Что показала армия Китая перед возможным визитом Пелоси на Тайвань

Китай обнародовал кадры запуска ракеты, которая похожа на гиперзвуковую убийцу авианосцев "Дунфэн-17". Об этом пишет издание "Хуаньцю шибао".

Стоит отметить, что кадры опубликованы на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе, а также в преддверии 95-й годовщины Народно-освободительной армии Китая. Обнародованный ролик называется "Возможности китайских войск, показанные за 81 секунду".

На видео запечатлены различные ракеты, которые запускают с земли, кораблей и самолетов. Внимание военных экспертов привлек запуск ракеты с мобильной транспортно-пусковой установки. Она была расположена на шоссе в пустыне.

Эксперты сошлись во мнении, что ракета напоминает DF-17. Китай впервые продемонстрировал ее на военном параде в октябре 2019-го в Пекине.

Напомним, что Тайвань может посетить спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин против этого. Китай пригрозил принятием действенных мер для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Пелоси может прибыть на островное государство 2 августа. Там американский политик намерена встретиться с высокопоставленными чиновниками.