Температура в Москве существенно превысит климатическую норму

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и медиаплатформе "Смотрим", в течение дня метеоусловия в центральной России будут определяться антициклоном, который обеспечит ясную погоду. В течение дня в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 2 – 7 метров в секунду.
Днем в Москве воздух прогреется до +26, +28, в Подмосковье – от +24 до +29 градусов, что выше на 3-4 градуса показателей начала августа.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм ртутного столба.