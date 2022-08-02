Температура в Москве существенно превысит климатическую норму

2 августа на улице солнечно, без осадков, к 8:00 воздух успел прогреться до 15 градусов. В течение дня столбики термометра продолжат уверенный рост.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и медиаплатформе "Смотрим", в течение дня метеоусловия в центральной России будут определяться антициклоном, который обеспечит ясную погоду. В течение дня в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

Днем в Москве воздух прогреется до +26, +28, в Подмосковье – от +24 до +29 градусов, что выше на 3-4 градуса показателей начала августа.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм ртутного столба.