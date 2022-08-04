В Германии рассказали, как можно избежать энергетической катастрофы

Поставка турбины "Северного потока" при текущей ситуации и санкциях невозможна. Об этом заявили "Газпроме". Интересно, что на этом фоне в правительстве Германии объявили, что на турбину санкции не распространяются. Но факт остается фактом – агрегат, экстренно вывезенный из Канады, застрял на немецкой земле. Почему же?

Турбину для газопровода "Северный поток", которую так долго не хотела возвращать после ремонта Канада, в Германии осматривает лично немецкий канцлер. Олаф Шольц, бывший министр финансов, учившийся в Гамбурге на специалиста по трудовому праву, вряд ли мог бы сам оценить состояние агрегата. Но в глазах немецких избирателей, которых власти ФРГ призывают экономить потребление света и газа, ему очень хотелось выглядеть убедительно.

"Турбина работоспособна. Ничего со стороны ФРГ не противодействует ее дальнейшей транспортировке. Нет никаких ограничений или причин, которые бы препятствовали этому. И кто-то теперь лишь должен сказать, что хочет ее получить", – заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Этот "кто-то" молчать не стал. В "Газпроме" сказали прямо – именно санкции Запада делают невозможным возращение турбины на компрессорную станцию "Портовая" в Ленинградской области. Почему – объяснили в Кремле.

"Дело в том, что германская сторона, а именно Siemens, завели весь этот проект под британское право и под британскую юрисдикцию. И, конечно, "Газпром", как поставщик, как собственник этой турбины, просто обязан получить документы о том, что это не санкционный товар, не санкционная продукция, о том, что она не санкционирована. И документы о техническом состоянии. Пока этих документов нет, насколько мы знаем", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

То есть Запад лишь усугубляет устроенный им самим газовый кризис. Фьючерсы на голубое топливо уже побили рекорд – сейчас за кубометр газа в Европе дают более 2 тысяч долларов. И все из-за снижения объемов поставок – "Северный поток" в связи с ремонтом турбины работает всего на 20 процентов своей мощности.

Однако канцлер ФРГ отчаянно убеждает сограждан, что это не проблема.

"У нас есть значительные трубопроводные мощности, которые доступны. Это "Северный поток – 1", это трубопровод, который идет через Украину. Это также транзит через Беларусь и Польшу. Все это есть и все это в рабочем состоянии. Обязательства "Газпрома" перед своими европейскими заказчиками могут быть выполнены в любое время и без ограничений", – объясняет федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц, правда, умолчал о своих обязательствах. Именно по его поручению в феврале Германия остановила сертификацию "Северного потока – 2", по которому газ давно мог беспрепятственно поступать в Европу. О необходимости запустить уже готовый к работе трубопровод заявил предшественник Шольца и его однопартиец – бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

"Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2". Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет", – заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

В конце июля Шрёдер был в Москве и, по его словам, получил четкий ответ: сокращение поставок газа в Германию никак не связано с политикой. Тут простая экономика.

В ФРГ уже анонсируют резкое повышение тарифов осенью. Frankfurter Allgemeine подсчитало: расходы вырастут как минимум на тысячу евро в год. Из таблицы, сделанной репортерами, наглядно видно – чем больше жители станут экономить, тем еще дороже за это заплатят. Так что запустить "Северный поток – 2" в Берлине призывают все настойчивее.

"Германии необходимо давно назревшее фундаментальное изменение курса. Бессмысленная санкционная политика, которая наносит больше вреда Германии, чем России, должна быть прекращена. При этом ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" также нельзя исключать", – подчеркивает лидер партии "Альтернатива для Германии Тино Хрупалла.

Заголовки в немецких изданиях. Коалиция "светофор", где за красный цвет отвечают как раз социал-демократы во главе с Шольцем, ведет граждан экономику Германии к катастрофе. А "зеленые", которые тоже в этом светофоре, вообще претендуют на роль главной партии в республике вместо меркелевской ХДС. И потому готовы отказаться от собственных идеалов. Вместо заботы об экологии курирующий промышленность вице-канцлер Роберт Хабек из "зеленых" заговорил о возврате к углю и встретил откровенное непонимание в бундестаге.

"Повторный ввод в эксплуатацию угольных электростанций показывает: изменение климата уже не так важно для "зеленых". Сегодня лишь безумная война против России имеет первостепенное значение для партии бывших экоактивистов, которые отвергают даже единственно разумное решение конфликта – дипломатию и переговоры", – заявила член Левой партии Германии, депутат бундестага, доктор экономических наук Сара Вагенкнехт.

За этот твит Сару Вагенкнехт многие депутаты подвергли резкой критике. Но она, доктор экономических наук, в отличие от коллег хорошо понимает цену санкций для рядовых немцев. Перед приближением осени по всей республике резко вырос спрос на угольные брикеты. Такого, пишут немецкие СМИ, не было со времен падения Берлинской стены. Спустя более 30 лет в Германии рушатся устои сытой европейской жизни.